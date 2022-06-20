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الإثنين، 20-06-2022 07:38 م

لقاء حواري بالزرقاء عن البرامج التي تقدمها جيدكو

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الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة الزرقاء، اليوم الاثنين، بالتعاون مع محافظة الزرقاء، لقاء مفتوحاً للحديث عن برامج الدعم المالي والفني التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو".

وقال محافظ الزرقاء بالإنابة حسن الجبور، إن الحكومة تعمل على بلورة مشاريع للنهوض بالوضع الاقتصادي في سياق الرؤية الوطنية لتحديث المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي تعرض خلال السنتين الماضيتين لخسائر كبيرة في ظل تداعيات جائحة كورنا.

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