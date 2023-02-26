لقاء حواري حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في الزرقاء

الوكيل الاخباري -نظمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى اليوم الأحد، لقاءً حوارياً حول جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي للتعريفية بالجائزة وذلك في مدرستي الشاملة الثانوية للبنات ومدرسة هند بنت أبي أمية الأساسية للبنات.



واستعرض مدير التربية والتعليم الدكتور أحمد العياصرة رؤية ورسالة الجائزة المتمثلة بالتميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي، مشيراً إلى أهمية الجائزة التي أطلقت اخيرا برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، احتفالاً باليوم العالمي للمتطوعين.

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