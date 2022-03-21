لقاء حواري للجان النسوية التطوعية في جهد احتفاء بمرور 45 عاما على تأسيسه



الوكيل الاخباري - نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الاثنين، لقاءً للجان النسوية التطوعية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية في محافظات وألوية المملكة، بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح بين عضوات اللجان خلال مسيرة الصندوق.



وجاء تنظيم اللقاء، الذي شارك فيه رؤساء الأقاليم في (جهد)، في إطار الاحتفالات بمرور 45 عاما على تأسيسه، والبناء على جهوده المتراكمة، سيما في مجال إشراك المرأة في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار ومشاركتها الاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة الجندرية.

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