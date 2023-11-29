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الأربعاء، 29-11-2023 11:40 م

لقاء في بصيرا يناقش خطة طوارئ فصل الشتاء

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الوكيل الإخباري - عقد في قاعة بلدية بصيرا لقاء برئاسة محافظ الطفيلة، الدكتور هاني الشورة، جرى خلاله مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء للواء، وأبرز الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المرافقة للمنخفضات العميقة خلال الشتاء الحالي.

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وجرى الاطلاع على أبرز مشروعات البنى التحتية التي نفذتها بلدية بصيرا لمعالجة آثار السيول، وتدفقات مياه الأمطار وغيرها.


وأكد المحافظ الشورة، في اللقاء الذي حضره متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان، ورئيس بلديتها الدكتور جهاد الرفوع، أن هذه اللقاءات التي أطلقتها الإدارة المحلية في الطفيلة تهدف إلى التواصل مع المواطنين، ومناقشة قضاياهم وتلمس احتياجاتهم بمناطق سكناهم مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن لواء بصيرا يعتبر من المناطق المهمة والحيوية في الطفيلة نظرا لوجود محمية ضانا للمحيط الحيوي ومصنع اسمنت الرشادية إلى جانب انتشار التجمعات السكانية، ما يتطلب تلبية احتياجات ومطالب سكانها.


وأضاف أن الإدارة المحلية في الطفيلة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي تترافق مع المنخفضات الجوية، وحالة عدم الاستقرار الجوي خلال الشتاء الحالي من خلال إعداد خطة شاملة للطوارئ، كما جرى تنفيذ جولات ميدانية لتفقد غرف العمليات الفرعية والتجمعات السكنية القريبة من الأودية ومجاري السيول.


ولفت إلى أنه تم إعداد خطة للتعامل مع تبعات الحالة الجوية التي يتوقع أن تشهدها الطفيلة خلال الأسابيع المقبلة، للمساهمة في إدامة الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين، وتوفير مستلزمات المواطنين من محروقات ومواد تموينية وغيرها.


وأشار الدكتور الشورة إلى أنه تمت مخاطبة رؤساء بلديات الطفيلة الأربع بضرورة التنسيق التام مع مختلف الأجهزة الرسمية، للعمل على إدامة السير على الطرق الرئيسية والفرعية وإعادة فتحها من الثلوج أو الانهيارات، مع العمل على إزالة المخلفات والأتربة على مجاري السيول والعبارات الصندوقية وتوفير "ماتورات" لشفط المياه عند الحاجة في كل بلدية.


وخلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، ومدير مياه لواء بصيرا المهندس أكرم المحيسن، ومدير أشغال محافظة الطفيلة المهندس عمار الحجاج، ومدير مكتب أشغال بصيرا المهندسة لبنى السفاسفة، وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة عائشة المسيعديين، وسامي الرفوع، وأعضاء وموظفو بلدية بصيرا، استعرض رئيس البلدية الدكتور الرفوع الخطة الاستراتيجية لبلدية بصيرا للأعوام (2020 ـ 2025) وجانب من التجهيزات والاستعدادات البلدية لمعالجة تبعات الظروف الجوية من خلال فريق الطوارئ لفصل الشتاء الحالي.


وأضاف أن البلدية تمكنت من إنجاز حزمة من مشروعات تصريف مياه الأمطار، خاصةً في وادي ريعا وغرندل وجوانب الطرقات الرئيسية والفرعية، مع العمل على تركيب عبارات صندوقية وأنبوبية في العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مؤكداً في الوقت ذاته أن حزمة إجراءات تم اتخاذها لديمومة تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الهطولات الثلجية أو المطرية، بتعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.


وأشاد الدكتور الرفوع بالتعاون المستمر بين البلدية ومديري الدوائر في لواء بصيرا ومجلس المحافظة، للوقوف على بعض الاحتياجات التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في فصل الشتاء، بالشراكة مع مديريات الأشغال والمياه والزراعة.


بدوره، أوضح السفاسفة أبرز المشروعات والخطط على موازنه 2023-2024، والتي من شأنها توفير أفضل الخدمات للمواطنين في بصيرا وغرندل.

 




 

 


 

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