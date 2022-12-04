لقاء في بلدية الزرقاء يبحث تحسين خدمات أرض الصحفيين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني في مكتبه اليوم الأحد، وفداً من مجلس نقابة الصحفيين ضم عضو مجلس النقابة الناطق الإعلامي علي فريحات ومنسق اللجان موفق كمال، بهدف بحث عدد من الأمور التي تتعلق بإسكان الصحفيين.



وجرى اللقاء بحضور مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير التنظيم في البلدية المهندسة أسماء المومني والناطق الإعلامي ينال المعاني.

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