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الثلاثاء، 31-08-2021 11:27 م

لقاء قمة أردني فلسطيني مصري في القاهرة الخميس

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية الثلاثاء إنه من المقرر عقد قمة ثلاثية أردنية فلسطينية مصرية في القاهرة الخميس.

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وأضافت الوكالة أن الهدف من القمة "حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".


ونقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، قوله إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة الأربعاء في زيارة رسمية.

 

المملكة 

 

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