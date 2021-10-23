لقاء مرتقب بين جلالة الملك عبدالله الثاني وميركل

الوكيل الإخباري- تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء المقبل في برلين؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

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وأوضحت نائب المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية أولريك ديمر في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن المباحثات بين الزعيمين ستتناول عملية السلام في الشرق الأوسط فضلا عن العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



ويبدأ الملك عبدالله الثاني يوم الاثنين المقبل، جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتهدف الجولة الملكية إلى تعزيز آليات التعاون مع هذه الدول، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا.



كما سيشارك الملك في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو، في اسكتلندا.