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الثلاثاء، 08-11-2022 03:59 م

لقاء يبحث احتياجات عجلون للمشاريع التنموية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، اليوم الثلاثاء في قاعة القرية الحضرية، خلال لقائه وفدا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أبرز الاحتياجات للمشاريع التنموية الأكثر أهمية في البلدية.

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وأكد الزغول ضرورة الانتقال في العمل البلدي من الدور الخدمي إلى الدور التنموي المستدام من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل.


وأشار إلى أهمية وضع الأطر الرئيسة وحصر الاحتياجات الأساسية للمشاريع الأكثر أهمية للبلدية بهدف البناء عليها مستقبلاً، مبينا أنه جرى الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها المساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة إيرادات البلدية بما يعزز دورها التنموي ويمكنها من رفع حجم موازنتها لتتمكن من سداد مديونيتها التي تقدر بـ 11 مليون دينار.

 




 

 


 

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