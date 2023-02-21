لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في المفرق

الوكيل الاخباري - نظم مجلس محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، لقاءً حواريًا مع مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، العميد الركن سليمان الفاعوري، بهدف التعاون المشترك لتدريب وتأهيل شباب المحافظة مهنيًا، وتمكينهم من فرص العمل المتوفرة في المحافظة.



وقال العميد الركن الفاعوري، في اللقاء الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا، ومدير شرطة المفرق العميد عمر الكساسبة، وأعضاء مجلس المحافظة، إن الوطنية للتشغيل والتدريب شركة غير ربحية جاءت استجابة وتنفيذًا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني .

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