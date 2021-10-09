لقاء يبحث تحديات قطاع الالبسة

الوكيل الاخباري - بحث مجلسا غرفة تجارة عمان ونقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، خلال لقاء مشترك، العديد من القضايا والصعوبات التي تهم تجار ومستوردي هذا القطاع.



وتركزت أبرز القضايا، التي طرحت خلال اللقاء، على الطرود البريدية والتجارة الالكترونية وتنظيم التنزيلات والبيع الالكتروني والتراخيص العشوائية وتنظيم القطاع وآليات التفتيش الذي تنفذه 14 جهة رسمية.



وأكد اللقاء، حسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، ضرورة توحيد الجهات الرقابية، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين بالتعاون مع القنوات التشريعية، ودراسة أوامر الدفاع المتعلقة بمخالفات التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات إلى جانب اجراءات تتصل بعمل دائرة الجمارك.

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