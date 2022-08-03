لقاء يبحث تحديات قطاع تجارة القرطاسية والمكتبات

الوكيل الإخباري - بحث مجلسا غرفة تجارة عمان ونقابة تجار القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، خلال لقاء مشترك، آليات التعاون والتنسيق بينهما، كما تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات. اضافة اعلان





وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة تحرص على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات كافة القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الحكومية المعنية للعمل على تذليلها.



وأشاد الحاج توفيق بدور نقابات أصحاب العمل في حماية منتسبيها وخدمتهم، لافتا إلى افتتاح مركز أصحاب هيئات العمل الذي يوفر خدمات لوجستية وفنية وادارية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابات والجمعيات وهيئات أصحاب العمل.



