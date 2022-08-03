الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة يؤكدان التكاملية بالحفاظ على المال العام

الضمان : مشروع القانون المعدِّل سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

الكورة: ورشة إرشادية للسيدات للعناية ببساتين الزيتون

تعطيل الدوام الرسمي في بلد عربي غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الزراعة تحيل ملف شهادات إنتاج الحبوب الى مكافحة الفساد

جنايات إربد تضاعف عقوبة فارضي إتاوات 6 سنوات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل توق

الأربعاء، 03-08-2022 04:47 م

لقاء يبحث تحديات قطاع تجارة القرطاسية والمكتبات

dubai-library-1-AR05082020-1024x640


الوكيل الإخباري - بحث مجلسا غرفة تجارة عمان ونقابة تجار القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، خلال لقاء مشترك، آليات التعاون والتنسيق بينهما، كما تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات.اضافة اعلان


وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة تحرص على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات كافة القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الحكومية المعنية للعمل على تذليلها.

وأشاد الحاج توفيق بدور نقابات أصحاب العمل في حماية منتسبيها وخدمتهم، لافتا إلى افتتاح مركز أصحاب هيئات العمل الذي يوفر خدمات لوجستية وفنية وادارية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابات والجمعيات وهيئات أصحاب العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202216161940252767773

سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

720222715011125569799

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

82022310409334582163

السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

w

ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة يؤكدان التكاملية بالحفاظ على المال العام

82022391113584806013

الضمان : مشروع القانون المعدِّل سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

7202212161422800896375

الكورة: ورشة إرشادية للسيدات للعناية ببساتين الزيتون

أخبار متعلقة
0L5A0042

الإدارات المرورية: اصابتان اثر 3 حوادث

0L5A1066

وفاة و21 اصابة بحوادث السير في الأردن خلال 24 ساعة

1202230213713647857621

السفارة اليمنية: الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي تهدد الهدنة ومساعي السلام

q

انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

8202120112151311347940

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

2 (2)

تعويض مريض بـ400 ألف دينار بعد خطأ طبي منذ 13 سنة