لقاء يبحث خطط الاستفادة من الطاقة المتجددة بعجلون

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول اليوم الأربعاء، مع وفد من الجمعية العلمية الملكية تنفيذ خطط مستقبلية جديدة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والبلديات لتقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في مناطق اختصاص البلدية.



وأكد الزغول خلال اللقاء الذي تم في مبنى البلدية، استعداد البلدية التعاون مع الجمعية العلمية الملكية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة حول الدراسات والخطط التي تحتاجها.

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