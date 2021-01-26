لقاء يجمع وزير الخارجية بأمين عام مجلس التعاون الخليجي اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن عقد لقاء يجمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.



ويبحث اللقاء الذي سيتم في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء، أولويات التعاون في سياق الحوار والعلاقات الاستراتيجية بين الأردن ودول المجلس الشقيقة.

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يشار أن الحجرف وصل العاصمة عمّان، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين / الثلاثاء قادما من الكويت.

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