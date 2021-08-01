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لقاء يناقش آليات تنظيم الوسط التجاري بإربد

الأحد، 01-08-2021 09:23 م

لقاء يناقش آليات تنظيم الوسط التجاري بإربد

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 الوكيل الاخباري - ناقش لقاء ترأسه محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الاحد، شكاوى تجار من تجاوزات بتطبيق اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا الاتوبارك بين بلدية اربد الكبرى واحدى الشركات الاستثمارية اضافة الى اشكاليات تتعلق بتنظيم الوسط التجاري والتعديلات المرورية المقترحة لمعالجة الاختناقات في الشوارع التجارية الرئيسية.اضافة اعلان


وأكد العتوم متابعة جميع ملاحظات التجار حول الاشكاليات التي تعيق عملهم مؤكدا انه جرى في وقت سابق تنظيم البسطات بعدم السماح لها بالتواجد في حرم الميادين بالقرب من المحال التجارية او على التقاطعات الرئيسة.

 




 

 


 

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