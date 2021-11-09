الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

لقاء تعريفي ببرنامج ريادة الأعمال في إربد

لقاء يناقش مناهج الرياضيات المطورة

واشنطن : لن ندعم أي تطبيع مع نظام الأسد

بغداد.. مئات المتظاهرين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

مناقشة تعزيز الثقافة للمتسربين بتربية إربد

رئيس آل البيت ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة يبحثان التعاون

السفير السعودي يستضيف عددا من مسؤولي التعليم العالي

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

الامن العام : مشاجرة في الكرك

مذكرة تفاهم بين استثمار أموال الضمان ومؤسسة الإسكان

الثلاثاء، 09-11-2021 11:53 م

لقاء يناقش مناهج الرياضيات المطورة

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)


الوكيل الاخباري - نظمت الفعاليات التربوية في اربد لقاء حواريا حول "مناهج الرياضيات المطورة " استضافت خلاله نائب مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عمر ابو غليون بحضور مشرفي ومديري مدارس ومعلمين.

وقال مدير تربية قصبة اربد صالح العمري خلال افتتاحه اللقاء، إن مثل هذه اللقاءات تنعكس ايجابا على النمو المهني للمعلمين وادائهم في الميدان وكذلك على نتائج الطلبة وتحصيلهم في الاختبارات الدولية والوطنية، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والمواد الاساسية الاخرى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120218165617932007385

لقاء تعريفي ببرنامج ريادة الأعمال في إربد

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

مناقشة تعزيز الثقافة للمتسربين بتربية إربد

W

رئيس آل البيت ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة يبحثان التعاون

S

السفير السعودي يستضيف عددا من مسؤولي التعليم العالي

كورونا الوكيل

الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

112021817525949860563

الامن العام : مشاجرة في الكرك

أخبار متعلقة
الأمن العام

القبض على مطلق النار على شقيقين في إربد

image (1)

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شاب في إربد

10202125172841796273630

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

إربد

ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مركز تجميل في إربد

الأمن العام

مدير شرطة غرب إربد يبحث القضايا المجتمعية والأمنية في بلدة المشارع

10202126132854254676624

حملة ترويجية للأماكن السياحية بإربد