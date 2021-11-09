لقاء يناقش مناهج الرياضيات المطورة

الوكيل الاخباري - نظمت الفعاليات التربوية في اربد لقاء حواريا حول "مناهج الرياضيات المطورة " استضافت خلاله نائب مدير المركز الوطني لتطوير المناهج عمر ابو غليون بحضور مشرفي ومديري مدارس ومعلمين.



وقال مدير تربية قصبة اربد صالح العمري خلال افتتاحه اللقاء، إن مثل هذه اللقاءات تنعكس ايجابا على النمو المهني للمعلمين وادائهم في الميدان وكذلك على نتائج الطلبة وتحصيلهم في الاختبارات الدولية والوطنية، وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والمواد الاساسية الاخرى.

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