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للأردنيين.. 160 منحة جامعية في روسيا بمختلف التخصصات والمستويات

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الإثنين، 23-01-2023 04:29 م

للأردنيين.. 160 منحة جامعية في روسيا بمختلف التخصصات والمستويات

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الوكيل الاخباري- أعلن المركز الثقافي الروسي في عمان عن توفر 160منحة دراسية في المعاهد والجامعات في روسيا الاتحادية للعام الجامعي 2024/2023، في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه).

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وقال مدير المركز، الدكتور ألكسي بوكين، اليوم الاثنين، "إنه في إطار المنح الحكومية الروسية تقدم الجامعات والمعاهد الروسية 160 منحة في مختلف المجالات والمستويات التعليمية (بكالوريوس – اختصاص – دراسات عليا (ماجستير - دكتوراه))"، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 20 شباط المقبل.


وبين الدكتور بوكين أنه للتقدم بطلب الحصول على منحة دراسية على الراغبين اتباع الخطوات التالية والدخول إلى الموقع: (education-in-russia.com) والتسجيل به، وإدخال البيانات اللازمة (الاسم الكامل، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني..إلخ)، واختيار التخصص الذي ترغب في الحصول عليه، علما بأن التخصصات الطبية مدرجة في فئة "الاختصاص"، حيث مدة الدراسة فيها 5 سنوات.


وأوضح أنه على الراغبين بالتقدم للمنح اختيار 5 جامعات تُدرس فيها التخصصات، لافتا إلى أنه للتأكد من أن الجامعة المراد التسجيل فيها معترف بها في الأردن، فيمكن ذلك من خلال الموقع؛ (http://rce.mohe.gov.jo/en/RecognizedUniversities).
كما أوضح أنه لتقديم الطلب يقوم الراغب بتصوير جواز سفره والشهادة العلمية، وفي حال كان ما يزال طالبا في المدرسة أو الجامعة، يقوم بتصوير كشف العلامات للأشهر الستة الماضية وتحميله على صفحته في موقع تسجيل الطلبات، لافتا إلى أنه بعد ملء الاستبيان يقوم الطالب بطباعته ووضع التاريخ والتوقيع عليه، وتصوير استمارة الطلب الموقعة وتحميلها على حسابه الشخصي في الموقع.


وقال إنه حين إرسال الطلب، يقوم الطالب بتغيير الحالة "ملء الاستبيان" إلى "قيد المراجعة"، مبينا أنه في حالة الموافقة على الطلب سيتلقى المرشح إشعارًا وستتغير حالة الطلب إلى "تم الاختيار للحصول على المنحة".


وبين أنه يمكن لأي من الراغبين بالتقدم لهذه المنح، ولمزيد من الاستفسارات عنها مراجعة المركز الثقافي الروسي للمساعدة في الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم على موقع المنح التابع لوزارة التعليم الروسية، وعنوانه حي جبل عمان، الدوار الأول/شارع الشهيد إسماعيل -12، خلف مؤسسة عبدالحميد شومان، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ورقم الهاتف الارضي: 4658343- 06.

 




 

 


 

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