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السبت، 18-06-2022 11:33 ص

للمتقاعدين والأرامل.. صرف السلف الشخصية بعد 25 الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إنه سيتم صرف السلف الشخصية لكل المتقدمين لها من المتقاعدين والأرامل المستحقين بعد 25 الشهر الجاري.

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وأشارت المؤسسة لـ " الوكيل الإخباري" أنه بامكان من تنطبق عليهم الشروط التقدّم لجدولة السلف بعد هذا التاريخ، موضحة أن الاولوية الآن للحاصلين على السلفة لأول مرة .


وسبق أن أعلنت المؤسسة عن إمكانية المتقاعدين والأرامل الحصول على سلفة شخصية لغايات تسديد قروضهم البنكية الممنوحة لهم من البنوك المحول لها رواتبهم التقاعدية أو الحصص.


وبيّنت أنه يمكن للحاصلين على سلف شخصية طلب مقاصة (جدولة) بين السلفة الجديدة والسلفة الفعّالة شريطة مضي ثلثي مدة التقسيط القديمة على الأقل ولمرة واحدة فقط.

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