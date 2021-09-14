الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية والتعليم النيابية تطلع على خطط وبرامج المركز الوطني لتطوير المناهج

وفاة طفلة بسبب "انفجار الزائدة" يشعل غضباً أردنياً

محافظ العاصمة يفرج عن 162 موقوفا ادارياً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة 16.8%

%92.8 نسبة المعلمين والإداريين الذين تلقوا لقاح كورونا

33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

اطلاق نار واصابات في سطو مسلح على بنك على طريق المطار

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

تمديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية

كريشان يكرم الواصلين لمرحلة المقابلة الشخصية بجائزة الموظف المثالي

الثلاثاء، 14-09-2021 01:22 م

للمره الثامنه الأردنيه للطيران تجدد شهادة الايوسا العالميه دون تحفظات

187144936_5351325484942832_3806518422556667877_n


الوكيل الاخباري - في الوقت الذي كان بعض المتربصين واصحاب النفوس المريضه يشككون في قدراتنا وسلامة تشغيل رحلاتنا كان موظفي الاردنيه وعلى مبدا القافله تسير كانوا منهمكين في العمل ليلا نهارا لاثبات للعالم اجمع اننا شركه عالميه تقوم على مقومات ثابته في معايير الامن والسلامه والصدق في التعامل رغم كافة محاولات النيل مننا سواء بتلفيق الاكاذيب او تعظيم الاخطاء العمليه البسيطه او استخدام الاحقاد الشخصيه والغيره المعهوده من النجاحات التي يحققها ابناء هذا البلد المنتجين والساعيين على نجاحه وتميزه .

اضافة اعلان

 

لقد استطاعت الشركه وبجهود العاملين بها وللمره الثامنه على التوالي من تجديد شهادة الامن والسلامه العالميه الايوسا والصادره عن ال اياتا ( لاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) في ظروف كانت اصعب ما يمكن عمليا واقتصاديا خلال مفترة جائحة كورونا وحيث استطاع فريق التفتيش القيام بعمليات التفتيش الميداني والمكتبي على طائرات الشركه وموظفيها والتاكد من مواكبتهم لاخر التطورات والاجراءات العالميه فيما يختص بالامن والسلامه الجويه بما في ذلك الاجراتات المتبعه للوقايه من فيروس كورونا وما تبعها من اجراءات عالميه للحفاظ على سلامة الركاب والمجتمعات المتطوره .

 

ان شباب وشابات الاردنيه للطيران يتشرفون باهداء هذا الانجاز الذي قد لايقدره البعض ويحاولون التقليل من قدره الى كل اردني شريف ومجتهد ويعشق تراب هذا الوطن عمليا وليس بالشعارات الزائفه.


الحق يعلو دائما ولا يعلى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم :- وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم :- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)
كل الشكر والتقدير للحكومه الموقره ونخص بالذكر دولة رئيس الوزراء الافخم واصحاب المعالي الوزراء المحترمين اللذين يتابعون وبقدمون الدعم المطلق للقطاع الخاص الاردني اينما استطاعوا ذلك لزيادة امكانياته وقدراته لتشغيل ايادي العمل الاردنيه والتخفيف من البطاله التي اصبحت هاجسا مرعبا في كافة بيوت الاردنيين ولدى الشباب الطموح العامل بانتاجيه لخدمة الوطن رغم كافة الظروف المحيطه بنا جميعا .

 

ودمتم جميعا بخير وعاش الاردن قويا منيعا بشعبه وقيادته الهاشميه المظفره .

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202113153353501685728

وزير الصحة يزور مركز الإسعاف الجوي الأردني

fff

محافظ العاصمة يفرج عن 162 موقوفا ادارياً

الوكيل لقاح

%92.8 نسبة المعلمين والإداريين الذين تلقوا لقاح كورونا

طفلة 4

33 % من الأردنيين يفضلون تحويل الطلبة إلى التعليم عن بُعد

الامن

اطلاق نار واصابات في سطو مسلح على بنك على طريق المطار

رئاسة

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد