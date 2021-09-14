للمره الثامنه الأردنيه للطيران تجدد شهادة الايوسا العالميه دون تحفظات

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي كان بعض المتربصين واصحاب النفوس المريضه يشككون في قدراتنا وسلامة تشغيل رحلاتنا كان موظفي الاردنيه وعلى مبدا القافله تسير كانوا منهمكين في العمل ليلا نهارا لاثبات للعالم اجمع اننا شركه عالميه تقوم على مقومات ثابته في معايير الامن والسلامه والصدق في التعامل رغم كافة محاولات النيل مننا سواء بتلفيق الاكاذيب او تعظيم الاخطاء العمليه البسيطه او استخدام الاحقاد الشخصيه والغيره المعهوده من النجاحات التي يحققها ابناء هذا البلد المنتجين والساعيين على نجاحه وتميزه .

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لقد استطاعت الشركه وبجهود العاملين بها وللمره الثامنه على التوالي من تجديد شهادة الامن والسلامه العالميه الايوسا والصادره عن ال اياتا ( لاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) في ظروف كانت اصعب ما يمكن عمليا واقتصاديا خلال مفترة جائحة كورونا وحيث استطاع فريق التفتيش القيام بعمليات التفتيش الميداني والمكتبي على طائرات الشركه وموظفيها والتاكد من مواكبتهم لاخر التطورات والاجراءات العالميه فيما يختص بالامن والسلامه الجويه بما في ذلك الاجراتات المتبعه للوقايه من فيروس كورونا وما تبعها من اجراءات عالميه للحفاظ على سلامة الركاب والمجتمعات المتطوره .

ان شباب وشابات الاردنيه للطيران يتشرفون باهداء هذا الانجاز الذي قد لايقدره البعض ويحاولون التقليل من قدره الى كل اردني شريف ومجتهد ويعشق تراب هذا الوطن عمليا وليس بالشعارات الزائفه.



الحق يعلو دائما ولا يعلى عليه

بسم الله الرحمن الرحيم :- وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم :- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

كل الشكر والتقدير للحكومه الموقره ونخص بالذكر دولة رئيس الوزراء الافخم واصحاب المعالي الوزراء المحترمين اللذين يتابعون وبقدمون الدعم المطلق للقطاع الخاص الاردني اينما استطاعوا ذلك لزيادة امكانياته وقدراته لتشغيل ايادي العمل الاردنيه والتخفيف من البطاله التي اصبحت هاجسا مرعبا في كافة بيوت الاردنيين ولدى الشباب الطموح العامل بانتاجيه لخدمة الوطن رغم كافة الظروف المحيطه بنا جميعا .

ودمتم جميعا بخير وعاش الاردن قويا منيعا بشعبه وقيادته الهاشميه المظفره .



