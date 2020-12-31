الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 01:47 م

لماذا أبقت الحكومة على الحظر الشامل يوم الجمعة ؟

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الوكيل الاخباري - عزا وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد الناطق باسم الحكومة، الخميس، سبب استمرار حظر تجول الجمعة، قائلا “لا نعيش بمعزل عن العالم الذي يشهد ظهور تحورات بفيروس كورونا ما تطلب النظر بالاجراءات مرة أخرى، ونتخذ البعد الصحي أولوية”.
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وقال العايد عبر التلفزيون الأردني، إن الحكومة ستقوم بمراجعة القرارات المعلن عنها يوم أمس الأربعاء كل أسبوعين؛ وذلك وفق الوضع الوبائي في المملكة.

وبيّن “نعلم حجم انشغال الأردنيين بحظر الجمعة كون التجمعات فيه كبيرة، ومن حرصنا على الموازنة ما بين الصحة وتخفيف الاجراءات، ارتأت الحكومة الاستمرار بحظر الجمعة”.

ونوه إلى عدم وجود أية حكومة في العالم تحب التضييق على مواطنيها غير أن قراراتها جاءت للمصلحة العامة ولحماية المواطنين.

 




 

 


 

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