الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 02:27 م

لماذا فحصت وزارة الصحة المصلين في المساجد؟

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الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، إن فحص المصلين بأخذ مسحات أنفية بلعومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد عند صلاة الجمعة قبل دخولهم المسجد، يأتي من باب التحري عن الاصابات فقط، وتبليغ الحالات الايجابية المصابة ليأخذوا الحيطة والحذر والتأكيد عليهم بضرورة الإلتزام بالعزل المنزلي .

وأوضح الدكتور شركس، أن الفحص العشوائي توقف، لكن فحص المصلين في صلاة الجمعة هدفه حماية المصلين وخاصة كبار السن.

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وكانت وزارة الصحة، خاطبت وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، بأنها سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين.


 




 

 


 

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