لمنع انتقال العدوى خلال المنخفض.. الأوبئة تدعو لارتداء الكمامات داخل المنزل

الوكيل الإخباري - وجهت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة نجوى خوري رسالة إلى المواطنين خلال المنخفض الجوي.

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وقالت خوري لـ"الوكيل الإخباري"، إن التجمعات العائلية تزداد خلال المنخفضات الجوية والأجواء الباردة بسبب التجمع حول وسائل التدفئة الأمر الذي قد يزيد أعداد الإصابات بالفيروسات والأمراض التنفسية.

وأضافت أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، سريع الانتشار وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل نسبة انتشار الفيروس في ظل دخولنا الموجة الجديدة لكورونا.

ودعت خوري الأشخاص الذين لديهم شكوك بالإصابة بالأمراض التنفسية أو كورونا إلى ارتداء الكمامات داخل المنزل حتى لا تنتقل العدوى إلى باقي أفراد العائلة.

وأوضحت أن كسر حدة ارتفاع الإصابات أو تفاقمها مرتبط بسلوك الأفراد خلال المنخفض الجوي.

وتتأثر المملكة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وتكون فرصة تساقط الثلوج كبيرة على ارتفاع 1000 متر تمتد إلى المرتفعات على 700 متر خلال ساعات الليل.