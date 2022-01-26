الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 11:45 ص

لمنع انتقال العدوى خلال المنخفض.. الأوبئة تدعو لارتداء الكمامات داخل المنزل

2020_12_16_11_14_8_694


الوكيل الإخباري - وجهت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة نجوى خوري رسالة إلى المواطنين خلال المنخفض الجوي.

اضافة اعلان

 

وقالت خوري لـ"الوكيل الإخباري"، إن التجمعات العائلية تزداد خلال المنخفضات الجوية والأجواء الباردة بسبب التجمع حول وسائل التدفئة الأمر الذي قد يزيد أعداد الإصابات بالفيروسات والأمراض التنفسية.

 

وأضافت أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، سريع الانتشار وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل نسبة انتشار الفيروس في ظل دخولنا الموجة الجديدة لكورونا.

 

ودعت خوري الأشخاص الذين لديهم شكوك بالإصابة بالأمراض التنفسية أو كورونا إلى ارتداء الكمامات داخل المنزل حتى لا تنتقل العدوى إلى باقي أفراد العائلة.

 

وأوضحت أن كسر حدة ارتفاع الإصابات أو تفاقمها مرتبط بسلوك الأفراد خلال المنخفض الجوي.

 

وتتأثر المملكة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وتكون فرصة تساقط الثلوج كبيرة على ارتفاع 1000 متر تمتد إلى المرتفعات على 700 متر خلال ساعات الليل.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

الأوبئة : قد ندخل مرحلة التعايش مع كورونا

122021289542276621563

الأوبئة توضح حول تحوّر فيروس كورونا في الأردن

image (1)

البلبيسي: لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإعفاء من أمر الدفاع 35

0L5A1599 - Copy

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

0L5A9569

هل يتجه الأردن إلى التطعيم بجرعة رابعة من لقاحات كورونا؟

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة