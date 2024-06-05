لمن نوى الأضحية .. الإفتاء توضح حول آخر موعد لقص الشعر والظفر

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي.

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وأضافت عبر موقعها الالكتروني "من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في أول عشر أيام من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم".



وتابعت" على كل حال لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة."



علماً أن غدا الخميس يصادف 29 ذي القعدة 1445 هـ وبحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 1 ذي الحجة 1445، وعليه يكون غداً آخر موعد لقص الشعر والظفر.

