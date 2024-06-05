الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

الأربعاء، 05-06-2024 10:24 ص

لمن نوى الأضحية .. الإفتاء توضح حول آخر موعد لقص الشعر والظفر

ححح


الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي.

اضافة اعلان


وأضافت عبر موقعها الالكتروني "من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في أول عشر أيام من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم".


وتابعت" على كل حال لو قلم أظافره أو قص شعره فالأضحية صحيحة ومقبولة."


علماً أن غدا الخميس يصادف 29 ذي القعدة 1445 هـ وبحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 1 ذي الحجة 1445، وعليه يكون غداً آخر موعد لقص الشعر والظفر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
445180802_762491846058052_7369480017587875546_n

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

1717578582053

اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا شمسية لبلدية الطيبة

00000

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

1

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

وزارة الخارجية

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

3 (7)

منتدى أعمال أردني أوروبي حول الريادة والرقمنة الثلاثاء المقبل

أخبار متعلقة
الافتاء

هل يتضاعف الأجر والإثم في الأشهر الحرم؟ الإفتاء تجيب