لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

الوكيل الإخباري - نفذت كتيبة الملك فيصل الثاني بن الحسين/16 إحدى وحدات لواء الملك الحسين بن علي الاثنين، التمرين التعبوي المشترك (بستان الزيتون) مع الجانب البريطاني في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد اللواء العميد الركن عمر شقيرات والملحق العسكري البريطاني العقيد ويل ديفيس.

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واشتمل التمرين على تنفيذ رمايات حية لعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وعمليات الاقتحام بواسطة الآليات المدرعة ورماية القناصين، وأظهر المشاركون كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقةً في إصابة الأهداف.



وهدف التمرين إلى اختبار مدى القدرة على تنفيذ عمليات البحث والتفتيش والقتال في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي، إضافة إلى التدريب على عمليات الاستطلاع والتعامل مع الأهداف الأرضية المختلفة.



ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي مع الجانب البريطاني الصديق، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لأعلى المستويات للمشاركين فيه.

