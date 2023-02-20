الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

كلاب ضالة تهاجم فتاة في الزرقاء - فيديو

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

وزير التربية : عملية تطوير المناهج مستمرة

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

تركيا: مستعدون للنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد

الإثنين، 20-02-2023 04:55 م

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني

main_image60707c086ec87


الوكيل الإخباري - نفذت كتيبة الملك فيصل الثاني بن الحسين/16 إحدى وحدات لواء الملك الحسين بن علي الاثنين، التمرين التعبوي المشترك (بستان الزيتون) مع الجانب البريطاني في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد اللواء العميد الركن عمر شقيرات والملحق العسكري البريطاني العقيد ويل ديفيس.

اضافة اعلان


واشتمل التمرين على تنفيذ رمايات حية لعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وعمليات الاقتحام بواسطة الآليات المدرعة ورماية القناصين، وأظهر المشاركون كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقةً في إصابة الأهداف.


وهدف التمرين إلى اختبار مدى القدرة على تنفيذ عمليات البحث والتفتيش والقتال في المناطق المبنية وعمليات الأمن الداخلي، إضافة إلى التدريب على عمليات الاستطلاع والتعامل مع الأهداف الأرضية المختلفة.


ويأتي هذا التمرين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي مع الجانب البريطاني الصديق، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لأعلى المستويات للمشاركين فيه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام والذورة في آذار

4

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

1220221816948373278410

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

22023516636612433028

موعد إصدار فاتورة شهرية للمياه بالاردن

99aba2d8-ميناء-العقبة-أرشيفية

لقاء يناقش تحديات المستثمرين والقطاع الصناعي بالعقبة

6202222205331132896279

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

أخبار متعلقة
1479976

مدير الأحوال: لا يمكن تزوير الهوية الأردنية

WhatsApp Image 2023-01-25 at 5.51.53 AM

الفراية: إنشاء سجن جديد في الأزرق بكلفة 70 مليون دينار

how-to-calculate-the-percentage-using-the-calculator

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

hauAc

ماذا قال محمد راتب النابلسي عن الأردن ؟

image

ضبط اعتداءات على المياه في ام الرصاص تزود مزارع وبرك

544-750x430-1

تقرير: مليارات أطنان السيليكا في الأردن بانتظار الاستثمار