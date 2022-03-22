الثلاثاء 22-03-2022
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الجبيهة وصويلح: إجراءات تنظيمية تسهل عمليات الاقتراع على الناخبين
الكلالدة حول الانتخابات : النسب المئوية خادعة
الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"
عجلون الأعلى بنسبة التصويت وعمّان الأقل.. بالأرقام تعرّف على نسبة المشاركة بالانتخابات في محافظات المملكة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
خصومات مميزة على مجموعة من أبرز سيارات تويوتا 2022 من "المركزية تويوتا" بمناسبة عيد الأم ورمضان
الإعلان رسمياً عن دوري Blink للجامعات بالتعاون مع اتحادي كرة السلة والجامعات الأردنية
بنك الأردن يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% بمجموع 36 مليون دينار
تلفزيونات سامسونج QLED و لايف ستايل 2022 تحظى بالتقدير من أفضل معاهد الاعتماد العالمية لمواصفاتها المريحة للمشاهدة والسلامة ودقة الألوان
كورونا
كورونا
توجه للطبيب فوراً إذا استمرت بعد 3 شهور.. 3 أعراض خطيرة لكوفيد
روسيا تسجل تحسنا ملحوظا في وضع كورونا مع تراجع عدد الإصابات
عالم اوبئة صيني: من المبكر وصف عدوى أوميكرون بموجة إنفلونزا حادة