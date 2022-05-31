ليمون مستورد حلو المذاق في السوق المحلي وتساؤلات عن نتائج الفحص المخبري

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكى مواطنون من مذاق الليمون المتواجد في الأسواق المحلية، والذي غلب عليه الطعم الحلو على غير ما هو معتاد عليه.

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وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن الليمون المتواجد في الأسواق ذات طعم حلو بشكل واضح، الأمر الذي يثير القلق حول ما إذا كان ذلك بسبب أي مواد هرمونية.



وبينوا أن طعم الليمون المباع في الاسواق يميل نحو طعم البرتقال، وعند عصره يكون لونه مائل للبرتقالي على خلاف العادة.



"الوكيل الإخباري" تواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي أكدت على أن الواردات الزراعية لا تخضع لرقابتها، ولا يتم فحصها في مختبرات المؤسسة.



وزارة الزراعة بقيت صامته بالرغم من محاولة "الوكيل الإخباري" التواصل مع

الوزارة لكن دون رد.



المعلومات التي وصلت الى "الوكيل الإخباري" أن شحنة بالاف الاطنان من الليمون وصلت مؤخرا إلى المملكة من مصر .