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الأربعاء، 03-11-2021 12:22 م

مأدبا: إطلاق حملة بيئتنا رئتنا

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الوكيل الاخباري- أطلق مدير شرطة مأدبا، العميد هزاع الطورة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من حملة "بيئتنا رئتنا" في المحافظة بمنطقة الرشاد الشارع الغربي.

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وأشرف على تنفيذ الحملة التي حضرها مساعد المحافظ ماهر أخو ارشيدة، الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/ قسم الوسط بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن وبلدية مأدبا الكبرى ومديرية تربية قصبة مأدبا ومديرية البيئة وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي.


وتأتي الحملة استمرارا للحملة الوطنية لحماية البيئة التي أطلقتها مديرية الأمن العام الشهر الماضي، لتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

 

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