مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

الوكيل الإخباري - يعاني مستشفى النديم الحكومي في مأدبا من الاكتظاظ الشديد بسبب ازدياد عدد المراجعين الذين تجاوز عددهم في قسم الطوارئ عشرة آلاف مراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي.

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وقال مدير المستشفى الدكتور ابراهيم المعايعة ، أن هناك ضغطاً كبيراً على قسم الإسعاف والطوارئ والتزايد واضح للحالات غير الطارئة والتي لا تستدعي مراجعة القسم او ليست من اختصاصه، ومنها حالات التغيير على الجروح والتي تكون من اختصاص المراكز الصحية والعيادات مما يسبب ارباكا في العمل، على حساب الحالات الطارئة .

وأضاف، أنه تم إجراء خلال كانون الثاني الماضي 18500 فحص كورونا، فيما بلغت عدد الحالات التي دخلت إلى المستشفى 844 لمختلف أقسام المستشفى، وأجريت 90 عملية جراحية، فيما راجع عيادات الاختصاص 6109 حالات خلال شهر واحد، وحالات ولادة عدد 256 حالة .



وأوضح، أن المستشفى يعاني من نقص في الكوادر التمريضية، مشيرا الى أنه لا يوجد أي سرير فارغ في جميع أقسام المستشفى فيما بلغ عدد التحويلات للمستشفيات الاخرى أكثر من 200 حالة، ما يترتب عليه من زيادة الضغط على سيارات الإسعاف ومرافقة الكوادر للتحويلات بشكل يومي ومستمر.



ونوه الدكتور المعايعة الى اصابة 124 من كوادر المستشفى بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ودعا المواطنين الى عدم مراجعة المستشفى الا في الحالات الطارئة لتتمكن الكوادر الطبية والتمريضية من القيام بواجبها تجاه مرضى الحالات الطارئة وحتى يكون المستشفى في حالة استعداد تام خصوصا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتجنب الاكتظاظ الذي يعد بيئة خصبة للعدوى.

المصدر : بترا

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