الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

الجمعة، 05-03-2021 03:13 م

نقص في الكوادر الطبية

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

1614949142115
مستشفى النديم الحكومي


الوكيل الإخباري - يعاني مستشفى النديم الحكومي في مأدبا من الاكتظاظ الشديد بسبب ازدياد عدد المراجعين الذين تجاوز عددهم في قسم الطوارئ عشرة آلاف مراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان

وقال مدير المستشفى الدكتور ابراهيم المعايعة ، أن هناك ضغطاً كبيراً على قسم الإسعاف والطوارئ والتزايد واضح للحالات غير الطارئة والتي لا تستدعي مراجعة القسم او ليست من اختصاصه، ومنها حالات التغيير على الجروح والتي تكون من اختصاص المراكز الصحية والعيادات مما يسبب ارباكا في العمل، على حساب الحالات الطارئة .

 

وأضاف، أنه تم إجراء خلال كانون الثاني الماضي 18500 فحص كورونا، فيما بلغت عدد الحالات التي دخلت إلى المستشفى 844 لمختلف أقسام المستشفى، وأجريت 90 عملية جراحية، فيما راجع عيادات الاختصاص 6109 حالات خلال شهر واحد، وحالات ولادة عدد 256 حالة .


وأوضح، أن المستشفى يعاني من نقص في الكوادر التمريضية، مشيرا الى أنه لا يوجد أي سرير فارغ في جميع أقسام المستشفى فيما بلغ عدد التحويلات للمستشفيات الاخرى أكثر من 200 حالة، ما يترتب عليه من زيادة الضغط على سيارات الإسعاف ومرافقة الكوادر للتحويلات بشكل يومي ومستمر.


ونوه الدكتور المعايعة الى اصابة 124 من كوادر المستشفى بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

 

ودعا المواطنين الى عدم مراجعة المستشفى الا في الحالات الطارئة لتتمكن الكوادر الطبية والتمريضية من القيام بواجبها تجاه مرضى الحالات الطارئة وحتى يكون المستشفى في حالة استعداد تام خصوصا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتجنب الاكتظاظ الذي يعد بيئة خصبة للعدوى.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

120212118217209810104

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

11202024154843936202619

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

2202122144118971206458

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

main_image5ea0bc608dc06

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
12021317594325543093 (1)

وزارة الطاقة تعلق الدوام بمركزها الرئيس اليوم

321160_4_1614591212

تعليق الدوام بدائرة أراضي مأدبا لظهور إصابات بكورونا

153516613_4722223384476177_459947132154518335_o

العميد الفراية : يمكن اللجوء إلى الحظر الشامل الجمعة

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

عبيدات : عدد من تلقى لقاح كورونا هو 15 الف شخص

11202026125558985542211

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية