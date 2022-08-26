الجمعة 26-08-2022
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الجمعة، 26-08-2022 10:28 ص

مأدبا: تركيب لوحات فسيفساء كبيرة بمدينة الأمير هاشم للشباب

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الوكيل الإخباري - أنهت مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب تركيب ثاني لوحات الفسيفساء في ساحة العلم والفسيفساء في مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب، وذلك بالشراكة مع معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم.

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وقال المدير التنفيذي للمدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، إن اللوحة التي تم تركيبها هي نسخة من شجرة مأدبا الفسيفسائية العائدة للعصر البيزنطي، وتم إنجازها على يد فريق فني حرفي في معهد فن الفسيفساء والترميم.


وأضاف، أن ساحة العلم والفسيفساء في المدينة سوف تحتوي على 8 لوحات فسيفسائية كبيرة ضمن مشاركة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب باحتفالات اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية للعام 2022.

 




 

 


 

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