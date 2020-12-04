الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 05:34 م

اعتداء على الكادر الطبي والتمريضي

مأدبا .. ذوو متوفية يحطمون أجهزة بمستشفى النديم

مستش
مستشفى النديم الحكومي


الوكيل الإخباري - تعرض قسم الباطني في مستشفى النديم الحكومي اليوم الجمعة، إلى تحطيم بعض الاجهزة والمعدات الطبية فيه، والاعتداء على الكادر الطبي والتمريضي من قبل ذوي متوفية بحسب مدير المستشفى الدكتور إبراهيم المعايعة.

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وقال المعايعة، أنه وبعد إبلاغ ذوي مريضة في قسم الباطني بوفاتها، قاموا بتحطيم معدات طبية واعتدوا على الكادر الطبي والتمريضي، وتم التقدم بشكوى لدى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحق المعتدين.

 

المصدر : بترا

 

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