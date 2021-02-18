مأدبا: غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة

الوكيل الاخباري -

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تواصل غرفة العمليات في محافظة مأدبا عملها على مدار الساعة منذ بداية المنخفض الجوي لتلقي شكاوى المواطنين بالإضافة الى غرف العمليات في الاشغال والبلدية وشركة الكهرباء.وقال محافظ مأدبا علي الماضي، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، انه تم معالجة بعض الانقطاعات للتيار الكهربائي بالسرعة القصوى وكذلك جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الايواء التي قامت بتجهيزها مديرية التنمية، مشيرا الى انه تم ترحيل اصحاب بيوت الشعر القاطنين على جنبات الأودية مع اغنامهم وبعض المزارعين خشية عليهم من سيول مياه الامطار. وأضاف الماضي، انه بعد ورود شكاوى متكررة من مواطنين حول انقطاع المياه '' وقف الضخ''من ابار الوالة والهيدان جرى التنسيق مع وزارة المياه لمعالجة مشكلة انقطاع المياه عن المحافظة والتي وعدت بذلك وبأسرع وقت ممكن.