الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

عجلون: 47.79 ملم كميات الهطول المطري والثلوج

مأدبا: غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة

الصحة العالمية تكثّف جهودها للتصدي لفيروس إيبولا

بيان صادر عن مديرية الامن العام

وزير المياه والري يتفقد سلامة الاجراءات في سدود في المملكة

الصحة البريطانية: انخفاض الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

تحذير من خطورة خروج الفاصل الحديدي لجسر شارع الستين على المركبات والمارة

توقيع محضر للتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والإيطالية

الخميس، 18-02-2021 07:46 م

مأدبا: غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة

2202118125015855939662


الوكيل الاخباري - تواصل غرفة العمليات في محافظة مأدبا عملها على مدار الساعة منذ بداية المنخفض الجوي لتلقي شكاوى المواطنين بالإضافة الى غرف العمليات في الاشغال والبلدية وشركة الكهرباء.
اضافة اعلان

وقال محافظ مأدبا علي الماضي، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، انه تم معالجة بعض الانقطاعات للتيار الكهربائي بالسرعة القصوى وكذلك جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الايواء التي قامت بتجهيزها مديرية التنمية، مشيرا الى انه تم ترحيل اصحاب بيوت الشعر القاطنين على جنبات الأودية مع اغنامهم وبعض المزارعين خشية عليهم من سيول مياه الامطار. وأضاف الماضي، انه بعد ورود شكاوى متكررة من مواطنين حول انقطاع المياه '' وقف الضخ''من ابار الوالة والهيدان جرى التنسيق مع وزارة المياه لمعالجة مشكلة انقطاع المياه عن المحافظة والتي وعدت بذلك وبأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202125123014232430039

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

220211810199354544257

عجلون: 47.79 ملم كميات الهطول المطري والثلوج

220211717657557655854

بيان صادر عن مديرية الامن العام

2202117122837561833096

وزير المياه والري يتفقد سلامة الاجراءات في سدود في المملكة

720191420432666734881

تحذير من خطورة خروج الفاصل الحديدي لجسر شارع الستين على المركبات والمارة

1613666336934

توقيع محضر للتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والإيطالية

أخبار متعلقة
ef4c76b8-fdf5-4be7-8608-aaea9182f817

شركة الكهرباء : تعاملنا مع 1200 ملحوظة خلال ساعات

b58ac065-cac8-4d6d-91c2-de62fcc02e3d

شاهد بالفيديو - فتح الطرق المغلقة جنوب المملكة باستخدام الملح

c8544db7-f361-4d8f-9ea7-2c0a1a4de496

عجلون.. تواصل تساقط الثلوج

8a36035d-3423-4184-95ff-66f4d95b4bb1

الاشغال تنشر ارقام الطوارئ للمواطنين

64396c55-f529-4e5c-8568-5fd222586c6c

وزير الأشغال يوعز لكوادر الوزارة بالبقاء على أهبة الاستعداد

ffff

المطار يعلن استعداده للتعامل مع الظروف الجوية