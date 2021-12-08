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الأربعاء، 08-12-2021 11:11 م

مأدبا: فتح الطريق إلى الفيصلية بعد سقوط أشجار

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الوكيل الاخباري - تسببت الرياح القوية التي تشهدها محافظة مأدبا بسقوط عدد من الأشجار على الشارع الرئيسي غرب المدينة باتجاه بلدة الفيصلية وجبل نيبو.

وقال رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى، أحمد بركات الزهير، إن كوادر البلدية تحركت إلى الموقع وعملت على إزالة الأشجار عن الشارع الرئيسي، التي تسببت بإغلاق الطريق.

وأضاف أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية ومواجهة أي طارئ.

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