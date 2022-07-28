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الخميس، 28-07-2022 09:37 م

مأدبا: فعاليات ثقافية هادفة بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن

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الوكيل الاخباري - تنفذ مديرية ثقافة مأدبا للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات ثقافية متنوعة في ساحات مركز زها الثقافي/ ماعين، تستهدف الأطفال والكبار، وفعاليات ثقافية نوعية أخرى بالتزامن مع مهرجان صيف الأردن.

وقال مدير ثقافة مأدبا بالوكالة محمد الرواحنة، إن وزارة الثقافة حرصت من خلال تنظيم هذه الفعاليات الأسبوعية حتى نهاية شهر آب القادم، على إيجاد متنفس للأطفال والأهالي في الهواء الطلق من خلال تقديم محتوى ثقافي متميز.

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