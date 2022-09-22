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الخميس، 22-09-2022 11:26 م

مأدبا: قبيلات تتفقد سير العملية التعليمية وتكرم طالبات متفوقات

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الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات اليوم الخميس، سير العملية التعليمية في مدرسة حليمة السعدية الأساسية المختلطة في مأدبا، كما تابعت برنامح التدخلات العلاجية في المدرسة.

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واستمعت قبيلات إلى مطالب الحضور من ابناء المجتمع المحلي في منطقة جرينة الشوابكة بمدرسة حليمة السعدية، حيث جرى مناقشة بعض المطالب والحاجات الماسة، مؤكدة على تقديم الحلول المناسبة لها.


ورعت قبيلات في مدرستي مأدبا الثانوية للبنات والأميرة راية الثانوية للبنات، الاحتفال بتخريج كوكبة من طالبات المدرستين وتحدثت عن مكانة هذه المديرية وإنجازاتها وعن جهود المعلمين والطلبة في التحصيل العلمي.


وتخلل الحفل، عرض قصص نجاح من طالبات مدرسة مأدبا الثانوية للبنات والأناشيد والكلمات في مدرستي مأدبا الثانوية للبنات ومدرسة الأميرة راية الثانوية للبنات.


وسلمت الأمين العام، الدروع وشهادات التقدير للمعلمات وطالبات الثانوية العامة تقديرًا لجهودهن، كما تم تكريم الدكتورة قبيلات على جهودها التربوية.

 




 

 


 

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