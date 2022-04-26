مأدبا : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

الوكيل الاخباري - نظم معهد تضامن النساء الأردني"تضامن" بالتعاون مع مكتبة قضاء مليح الثقافية الريادية ورشة توعوية حول تزويج الأطفال في إطار الحملة الوطنية لمحاربة تزويج الأطفال، ضمن مشروع الحماية والأمان "2" حول توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن.



وقالت المتحدثة في الورشة هيا قبيلات، إن الورشة هدفها رفع الوعي بقضية تزويج الأطفال باعتبارها انتهاكاً لحياتهم ورفاههم وتعليمهم وصحتهم.

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