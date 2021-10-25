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الإثنين، 25-10-2021 10:39 ص

مأدبا: 120 متدربا في مشروعات القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري- ينفذ معهد مأدبا للتدريب السياحي والفندقي، دورات تدريبية متخصصة لتدريب وتشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، بمشاركة 120 متدربا ومتدربة من المحافظة.

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وقالت مديرة المعهد رجاء عليان ان الدورات التدريبية وعددها أربعة تشمل تخصصات الصناعات الغذائية وتربية الأسماك والهيدروبنك (الزراعات المائية) والخضروات المحمية، وتهدف إلى توفير فرص التدريب المهني للشباب والسعي لتشغيلهم، ولاسيما انها تتوافق مع احتياجات سوق العمل بالقطاع الزراعي.


وأضافت ان الدورات تنفذ من خلال مشروعات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز التشغيل بظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد، مبينة ان فئة المتدربين من المتعطلين عن العمل والحاملين لشهادات الهندسة الزراعية والثانوية العامة، حيث يستمر التدريب لمدة ثلاثة أشهر، لإكساب المتدربين المهارات النظرية والعملية لاحتراف المهن المذكورة.

 

ويوفر المشروع المواد الاولية للتدريب والملابس المهنية، فيما يمنح المتدرب مبلغا ماليا من 200 إلى 300 دينار وشهادة تدريب معتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

 

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