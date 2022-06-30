مأدبا : 97 جمعية تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

الوكيل الاخباري - تبذل الإدارة الجديدة لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة مأدبا جهودا حثيثة لخدمة القطاع الخيري والتطوعي باعتباره مظلة للجمعيات الخيرية في المحافظة.



وقال رئيس الإتحاد محمود نزال الحيصة لـ (بترا) أن الإتحاد يعمل تحت مظلته 97 جمعية خيرية تعمل في لواءي القصبة وذيبان، ويعمل الإتحاد على تنظيم اللقاءات والمحاضرات والدورات لأعضاء الهيئات الإدارية للتدريب على كيفية القيام بالأمور المحاسبية والإدارية وإدارة اللوازم والتسجيل في الدفاتر الإدارية والصادر والوارد بشكل صحيح.

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