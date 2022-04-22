مأدبة إفطار للأيتام في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري - أقامت كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الجمعة، مأدبة إفطار للأطفال الأيتام من خمس جمعيات ودور رعاية في محافظة البلقاء.

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وأكدت مندوبة رئيس الجامعة الدكتورة أمل العبادي خلال المأدبة، أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية وترسيخا لمبدأ بث روح المودة والألفة والتكافل بين كافة فئات المجتمع المحلي، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى برعاية الأيتام، داعية إلى دعم الجمعيات من قبل المجتمع المحلي لتتمكن من تحقيق أهدافها النبيلة.



وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية قدمتها فرقة اللورد للأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحي.