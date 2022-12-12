مؤتة تحقق بشكوى طالب يدعي أن عميد الكلية وصفه بالمريض النفسي !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فتحت جامعة مؤتة اليوم الإثنين، تحقيقا بحادثة تنمر على طالب في كلية الطب، على اثر شكوى طالب يدعي فيها أن عميد الكلية وصفه بالمريض النفسي.



وقالت الجامعة، في بيان على لسان الناطق الإعلامي باسم الجامعة ، الدكتور وليد الرواضية ، "بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت موضوع أحد طلبة كلية الطب والذي كما يدعي أصحاب هذه الصفحات قد تعرض للتنمر عليه بسبب عذر تقدم به للكلية يفيد بأنه يعاني من اكتئاب ووصفه من قبل عميد الكلية بالمريض النفسي".



وأضاف البيان، "ستقوم الجامعة بالتحقق من شكوى الطالب ولن تتهاون باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ".



ولفت إلى أن الجامعة تهيب بطلبتها ومجتمعها بعدم الانجراف وراء الاخبار ونشرها الا بعد التأكد من صحتها، محذرة من الإساءة للجامعة أو طلبتها أو أساتذتها بنشر الأخبار المسيئة وغير الصحيحة والذي من شأنه أن يعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

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