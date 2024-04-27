مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

الوكيل الاخباري- شارك فريق من جامعة مؤتة اليوم السبت في المؤتمر الدولي الخامس بعنوان" الحلول المبتكرة لتحديات علم الأدوية وعلم السموم الحديثة 2024 في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

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وتأهل الفريق الذي أشرفت عليه الدكتورة عفاف النداف، والمكون من الطلبة غفران العساسفة وحمزة مطاوع من كلية الصيدلة، وأحمد الكعبي من كلية الطب إلى الدور نصف النهائي.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مشاركة الجامعة في هذه المسابقة تأتي في إطار نشر الوعي الطبي بين طلاب وطالبات الكليات الطبية المختلفة بشأن علم السموم، وكيفية تقديم الرعاية الطبية لحالات السموم المختلفة، وتعزيز المنافسة العلمية والمهنية بين طلبة الكليات الطبية في العالم العربي.



وأضاف إن مشاركة الطلاب في هذه المسابقة كانت فرصة لهم لتبادل المعارف والخبرات مع الزملاء من مختلف الجامعات العربية، وتطوير مهارات التواصل الفعال مع فريق الرعاية الطبية من الأطباء والصيادلة والممرضين.

وهدفت المسابقة إلى تعزيز التفاعل بين الطلاب والمتخصصين في مجال علم السموم، ورفع مستوى الوعي بهذا العلم.



وشارك في المسابقة 20 جامعة عربية.