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الخميس، 28-07-2022 04:35 م

مؤتة: تشكيل فريق جديد للبحث العلمي متعدد الجوانب

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الوكيل الإخباري - شكلت جامعة مؤتة اليوم الخميس فريقا جديدا للبحث العلمي متعدد الجوانب باسم “سلسلة التوريد العالمية الذكية والصديقة للبيئة”.

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وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية، إن الفريق البحثي الجديد يضم كليات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات وثمانية باحثين من الجامعة و7 باحثين من خارجها.


بدوره، أكد عميد البحث العلمي الدكتور عبدالله العدينات دور العمادة في تقديم الدعم للفريق البحثي وتسهيل التواصل مع القطاع الصناعي لبناء علاقة تهدف إلى تقديم حلول علمية للمشاكل التي تواجه الصناعيين.


وأكد عميد كلية الهندسة وعضو الفريق البحثي الدكتور محمد الصرايرة أهمية المجال البحثي للفريق، والتنوع الثري لأعضائه ما يساعد على تغطية أي قضية بحثية متعلقة بسلسلة التوريد العالمية الذكية من جميع جوانبها.


 




 

 


 

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