مؤتة : جلسة حول بناء القدرات والسلوكيات الريادية

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة مؤتة بالتعاون مع مركز الريادة والابتكار ونادي العاملين في الجامعة اليوم الأحد، جلسة حول "بناء القدرات والسلوكيات الريادية" في محافظة الكرك .



وقال مدير مركز الريادة في الجامعة الدكتور وليد الرواضية إن هذه الجلسة تأتي لتدريب الشباب اليافعين والمبدعين على مختلف المهارات الريادية والإبتكارية وريادة الأعمال وصولا إلى التشغيل الذاتي للشباب .

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وأكد مشاركون في الجلسة ضرورة استمرارية مثل هذه الجلسات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي الفكري والريادي عند الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة .