الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

الجامعة الأردنية تتسلم شهادة التصنيف العالمي كيو اس 2023

مؤتة : جلسة حول بناء القدرات والسلوكيات الريادية

إطلاق برنامج استدامة ++ لتوسعة الشمول أواخر حزيران

مذكرة لإجراء تجارب لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من القمح والأرز

الأحد، 19-06-2022 08:33 م

مؤتة : جلسة حول بناء القدرات والسلوكيات الريادية

W


الوكيل الاخباري - نظمت جامعة مؤتة بالتعاون مع مركز الريادة والابتكار ونادي العاملين في الجامعة اليوم الأحد، جلسة حول "بناء القدرات والسلوكيات الريادية" في محافظة الكرك .

وقال مدير مركز الريادة في الجامعة الدكتور وليد الرواضية إن هذه الجلسة تأتي لتدريب الشباب اليافعين والمبدعين على مختلف المهارات الريادية والإبتكارية وريادة الأعمال وصولا إلى التشغيل الذاتي للشباب . 

اضافة اعلان

 

وأكد مشاركون في الجلسة ضرورة استمرارية مثل هذه الجلسات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي الفكري والريادي عند الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202214174532823152043

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

6202218115939888747865

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

620221621747523074617

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

620221152926180071101

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

w

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

6202215114234865098840

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

أخبار متعلقة
1

ولي العهد في الكرك بضيافة عبدالسلام المجالي - صور

520222818495136639814

تواصل الأنشطة التوعوية في المراكز الشبابية بالكرك

1653480824999

ورشات لدعم وتمكين الشباب في الكرك

520222623724210030381

الكرك تختتم فعاليات الاحتفالات بعيد الاستقلال

5202226235522148733811

اختتام فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة

image

السياحة: حريصون على تطوير المنتج السياحي في الكرك