مؤتة: مركز الريادة ينظم لقاء تثقيفيا في مجال الابتكار

الوكيل الاخباري - نظم مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة اليوم الثلاثاء لقاء تثقيفيا في مجال الريادة والابتكار لطلبة كلية الزراعة وذلك في إطار خطة المركز الرامية إلى ترسيخ ونشر الريادة بين جميع الطلبة في الجامعة.



وقال عميد كلية الزراعة الدكتور عاطف المحادين، خلال رعاية النشاط التثقيفي إن طلبة الكلية لديهم الاهتمام والرغبة باندماجهم بالأنشطة اللامنهجية التي تقيمها الجامعة، لاسيما في مجال الريادة والابتكار بما يملكون من مؤهلات وقدرات تمكنهم من ابتكار الأفكار الريادية والابداع والتي من شأنها تعزيز فرص العمل والاستفادة من التدريب والاستشارات التي يقدمها المركز في الجامعة.

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