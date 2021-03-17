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الأربعاء، 17-03-2021 12:01 ص

مؤتة: ندوة تناقش تحديات البطالة

أين_تقع_جامعة_مؤتة


الوكيل الاخباري - نظمت جامعة مؤتة الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد ندوة بعنوان "الشباب والبطالة تحديات وحلول" ضمن احتفالات الجامعة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بالتعاون مع القائم بأعمال البورد الألماني للتدريب الدكتور علي الطراونة ومؤسسة انجاز وعدد من طلبة الجامعة من مختلف الكليات.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان، خلال افتتاحه الندوة التي أدارها الدكتور ماجد الصعوب إن مشكلة البطالة تعد من التحديات التي تواجه المجتمعات والدول وتهدد استقرارها وتماسكها، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات العامة والخاصة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن قلة الفرص المتاحة للعمل والبحث عن حلول واقعية وبديلة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال دور الجامعات في اعداد الدراسات العلمية والأبحاث الميدانية وتوجيه الشباب نحو خلق الفرص لا البحث عنها.


 




 

 


 

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