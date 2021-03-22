الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 22-03-2021 12:06 ص

مؤتة: ندوة حول تقنية المعلومات واستخداماتها

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الوكيل الاخباري - انطلقت الاحد في كلية الهندسة بجامعة مؤتة ندوة متخصصصة في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ودورها في بناء وتصميم مراكز لحفظ المعلومات وتوفير الحماية اللازمة لها.
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وقال عميد كلية الهندسة الدكتور سلطان الطراونة، خلال افتتاح اعمال الندوة عن بعد، إن اقامة مثل هذه الندوة يأتي في اطار حرص كلية الهندسة وسعيها الدؤوب لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والدراسات والابحاث وتسخيرها لخدمة الصناعة وتطويرها، بالاضافة الى نقل المعرفة واسترجاعها بالشكل الذي يضمن الدقة والجودة العالية عند القيام بمعالجة هذه المعلومات واستخدامها في الوقت والشكل المناسب، وخلق فرص تدريبية للطلبة.

 




 

 


 

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