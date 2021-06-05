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السبت، 05-06-2021 05:40 م

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، خلال لقائه بمكتبه اليوم السبت، رئيس المعهد الثقافي التركي جنكيز أوغلو، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية.
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وبحث الجانبان إمكانية إنشاء قسم خاص باللغة التركية يخدم الجامعة وإقليم الجنوب مستقبلا بالتعاون مع معهد "يونس امره" التركي بعمان.

وعرض عوجان، خلال اللقاء، مسيرة جامعة مؤتة منذ تأسيسها قبل أربعين عاما، فأشار إلى أن نحو 20 ألف طالب يدرسون في الجامعة يتوزعون على 14 كلية بمختلف التخصصات، مضيفا أن الجامعة تملك شبكة علاقات واسعة مع المؤسسات التعليمية والجامعات العالمية المرموقة.

 




 

 


 

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