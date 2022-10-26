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الأربعاء، 26-10-2022 10:30 م

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

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الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة صفاقس التونسية في مجالات البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها عن رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ونائب رئيس جامعة صفاقس الدكتور فايز قرقوري تعميقا للعلاقات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين الطرفين وبما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتسهيل البحوث العلمية التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعتين.

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