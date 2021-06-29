مؤتمرون يدعون لإنشاء بنك للمغتربين الأردنيين

الوكيل الاخباري -

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تصدرت الدعوة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء بنك للمغتربين، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشغلة للشباب والنساء، والتركيز على المشاريع الصناعية، توصيات مؤتمر المغتربين الأردنيين.وبحسب بيان، دعا المؤتمر الذي عقد بتنظيم من جمعية المغترب الاردني الاقتصادية و "منصة المغترب الأردني"، بالتعاون مع مؤسسة "كوبان"، وتلفزيون "الواقعية" الى أن يكون بنك المغتربين بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وبشروط وضمانات ومحفزات تضمن انتقال المدخرات المالية للمغتربين إلى البنك، وتيسير شروط الاقراض لاستثماراتهم.