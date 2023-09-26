الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

انطلاق فعاليات سابلة الحسن للشباب 2023

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

هذا ما فعله مجلس الوزراء بعد اداء اليمين أمام الملك

الثلاثاء، 26-09-2023 04:04 م

مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي

1695732161839


الوكيل الإخباري - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، الذي تنظمه اللجنة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

اضافة اعلان


وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مشاركة المرأة حظيت باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث دخل الأردن المئوية الثانية بخطوات وتوجهات واضحة وعملية.


وأضافت بني مصطفى أنه تم إطلاق مشروع تحديث ثلاثي الأبعاد في العام الماضي، لافتة إلى أن هذا المشروع ينظر للمرأة شريكة في الرؤية والإنجاز.


وأوضحت أن عام 2022 شهد تعديلات مهمة، أبرزها وجود مادة جديدة في الدستور الأردني كفلت تمكين المرأة في المجالات كافة، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها المضي قدما في تنفيذ الرؤى الملكية التي طالت السياسة والاقتصاد والتحديث الإداري.


ولفتت بني مصطفى إلى وجود تحديات تواجهها المرأة في هذا المجال، حيث بين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من يعاني من عدم تكافؤ الفرص بينهما مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.


وأكدت بني مصطفى، أن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة كفاءات وطاقات هائلة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات بشكل أمثل يحقق العدالة ويزيد من النمو والازدهار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

تنزيل

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

مبنى رئاسة الوزراء

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

الملك

توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

0L5A8949

الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

33

بسبب حفل عمرو دياب .. 99 % نسبة اشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
1693311686600

خرفان وبيكر يبحثان قضايا التعليم وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

1693311546894

إطلاق 19 خدمة إلكترونية في بلديات مادبا

maxresdefault (1)

إصابتان اثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع 100

8202328102422216306823

حجز المركبة مدة شهر والسجن 3 اشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار بحق مرتكبي هذه المخالفة

cc490816-33fb-4836-987f-b99df1bd5c09

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو