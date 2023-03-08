مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

الوكيل الاخباري - تنطلق الأحد المقبل فعاليات "مؤتمر الأردن الاقتصادي 22"، تحت عنوان (تقنية الجيل الثالث من الإنترنت ( Web3 )، بتنظيم من مجموعة آفاق للأعلام، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني وجمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية، وجمعية البنوك الأردنية.



وأكدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من التجهيزات كافة لفعاليات المؤتمر والذي سيعقد على مدار يومين، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الحدث الأول من نوعه في الأردن والمنطقة.

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