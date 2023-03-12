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الأحد، 12-03-2023 07:51 ص

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق اليوم

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الوكيل الإخباري - تنطلق الأحد، فعاليات "مؤتمر الأردن الاقتصادي 22"، تحت عنوان (تقنية الجيل الثالث من الإنترنت (Web3)، حيث سيعقد على مدار يومين.

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اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أكدت في بيان صحفي، أن هذا المؤتمر "يعتبر الحدث الأول" من نوعه في الأردن والمنطقة، موضحة أن المؤتمر سيضم مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يتمتعون بخبرة فنية وعملية وأكاديمية مميزة في هذا المجال، إضافة إلى المستثمرين، ومطوري نظام البلوكتشين، وتجار العملات المشفرة الرقمية، ومبدعي الرموز غير القابلة للاستبدال " NFTs"، والمتبنين الأوائل للميتافيرس، والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مشاريع التمويل المركزي "DeFi" ومشاريع التطبيق اللامركزي "Dapp".


وستسلط جلسات المؤتمر الضوء على مبادرات الويب (3.0)، وابتكارات تقنيات التشفير والبلوكتشين، واتجاهات الرموز غير القابلة للاستبدال وMetaverse، ومستقبل التمويل اللامركزي.


ووفق البيان، يعتبر نظام الويب الثورة القادمة في العالم والمنطقة في وسائل التواصل والتطبيقات والبيانات الضخمة، للحد من سيطرة معظم الجهات الرقابية وأنظمة الدفع والمال والتمويل الرقمي وكل ما يتعلق بنظام الإنترنت على مستوى العالم، كما يعتبر من الأنظمة المتطورة جداً عن سابقاته والمعروف بـ(web 1/ web 2)، في حين يعتبر نظام بلوكتشين وفنتيك جزءاً هاماً من هذا النظام المالي الجديد.


ويشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، ومختلف القطاعات الاقتصادية والطاقة والبنوك وشركات التمويل وشركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات.


ونظم المؤتمر مجموعة آفاق للإعلام، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني وجمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية، وجمعية البنوك الأردنية.


 




 

 


 

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